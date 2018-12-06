В Сочи проведут конкурс пряничных городков

Краснодарский край

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В Сочи в декабре состоится второй городской семейный конкурс «Пряничный городок»

Конкурс будет проходить с 13 по 16 декабря в выставочном павильоне на улице Круизная гавань, 4 в рамках новогодней ярмарки «Новогодняя Шкатулка». В нем смогут принять участие семьи, образовательные учреждения и организации города. Заявки принимаются до 10 декабря. Победителей будут оценивать народным голосованием, лидеры получат ценные призы и подарки от спонсоров.

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В ассортименте ярмарки будет икра, рыба, мясные деликатесы, колбаса, сыр, молочная продукция, мед, ягоды, грибы, соления, орехи и ореховые пасты, а также сладости.

Сочинские повара проведут мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению новогодних медовых и имбирных пряников, кекса «Панеттоне», печенья с предсказаниями, французского десерта «Меренга» в виде елочки крокембуш.

На детских мастер-классах ребят научат делать и расписывать гипсовые фигурки, аромасвечи, украшения, елочные игрушки, аксессуары и обереги. В программе мероприятия интерактивное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вход на все мероприятия и мастер-классы свободный, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писали Юга.ру, в 2017 году экспозиция «Пряничного городка» заняла 14 кв. метров.

Дети Конкурсы Кулинария Новый год Развлечения Сочи Торговля Ярмарки

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