В Сочи проведут конкурс пряничных городков

В Сочи в декабре состоится второй городской семейный конкурс «Пряничный городок»

Конкурс будет проходить с 13 по 16 декабря в выставочном павильоне на улице Круизная гавань, 4 в рамках новогодней ярмарки «Новогодняя Шкатулка». В нем смогут принять участие семьи, образовательные учреждения и организации города. Заявки принимаются до 10 декабря. Победителей будут оценивать народным голосованием, лидеры получат ценные призы и подарки от спонсоров.

В ассортименте ярмарки будет икра, рыба, мясные деликатесы, колбаса, сыр, молочная продукция, мед, ягоды, грибы, соления, орехи и ореховые пасты, а также сладости.

Сочинские повара проведут мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению новогодних медовых и имбирных пряников, кекса «Панеттоне», печенья с предсказаниями, французского десерта «Меренга» в виде елочки крокембуш.

На детских мастер-классах ребят научат делать и расписывать гипсовые фигурки, аромасвечи, украшения, елочные игрушки, аксессуары и обереги. В программе мероприятия интерактивное новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вход на все мероприятия и мастер-классы свободный, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писали Юга.ру, в 2017 году экспозиция «Пряничного городка» заняла 14 кв. метров.