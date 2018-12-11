В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют в Краснодаре сильные осадки и ветер 11 и 12 декабря

В краевом центре во вторник и среду ожидается сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с. В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани 11 и 12 декабря будет действовать экстренное предупреждение по непогоде. В регионе прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, ветер до 27 м/с, тягуны в море, сход оползней и лавиноопасность в горах.