На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей и ветра до 27 м/с

Краснодарский край

Распечатать

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 11 и 12 декабря

Читайте также:

По данным Краснодарского гидрометцентра, 11 декабря и в первой половине дня 12 декабря в регионе будут идти сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер усилится до 15-20 м/с, в южной половине края и западных районах порывы до 22-27 м/с.

Сильные осадки и ветер ожидаются в следующих муниципалитетах: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск и Сочи, а также Туапсинский, Ейский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Крымский, Абинский, Брюховецкий, Калининский, Каневской, Красноармейский, Тимашевский, Северский, Славянский и Щербиновский районы.

Читайте также:

На всем побережье Азовского и Черного морей прогнозируют волнение, нагон уровня воды и тягун.

В Туапсинском районе, а также Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи возможен сход оползней и селей.

Кроме того, с 11 по 14 декабря в горах Краснодарского края на отметках выше 2 тыс. метров будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и опубликовали на своем сайте рекомендации, что делать при сильном дожде, ветре, подъеме воды и сходе лавины.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии будут судить 22-летнего парня за секс с 14-летней девочкой
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей и ветра до 27 м/с
12-летний школьник пропал без вести в Ростове
Каспийского тюленя предложили занести в Красную книгу Дагестана
Егерь умер во время обхода леса в Кабардино-Балкарии
С Улюкаева взыскали 130 млн рублей штрафа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале