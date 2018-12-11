На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей и ветра до 27 м/с
МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 11 и 12 декабря
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По данным Краснодарского гидрометцентра, 11 декабря и в первой половине дня 12 декабря в регионе будут идти сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер усилится до 15-20 м/с, в южной половине края и западных районах порывы до 22-27 м/с.
Сильные осадки и ветер ожидаются в следующих муниципалитетах: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск и Сочи, а также Туапсинский, Ейский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Крымский, Абинский, Брюховецкий, Калининский, Каневской, Красноармейский, Тимашевский, Северский, Славянский и Щербиновский районы.
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На всем побережье Азовского и Черного морей прогнозируют волнение, нагон уровня воды и тягун.
В Туапсинском районе, а также Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи возможен сход оползней и селей.
Кроме того, с 11 по 14 декабря в горах Краснодарского края на отметках выше 2 тыс. метров будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.
Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности и опубликовали на своем сайте рекомендации, что делать при сильном дожде, ветре, подъеме воды и сходе лавины.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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