На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильных дождей и ветра до 27 м/с

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 11 и 12 декабря

По данным Краснодарского гидрометцентра, 11 декабря и в первой половине дня 12 декабря в регионе будут идти сильные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер усилится до 15-20 м/с, в южной половине края и западных районах порывы до 22-27 м/с. Сильные осадки и ветер ожидаются в следующих муниципалитетах: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск и Сочи, а также Туапсинский, Ейский, Темрюкский, Приморско-Ахтарский, Крымский, Абинский, Брюховецкий, Калининский, Каневской, Красноармейский, Тимашевский, Северский, Славянский и Щербиновский районы.

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На всем побережье Азовского и Черного морей прогнозируют волнение, нагон уровня воды и тягун. В Туапсинском районе, а также Анапе, Геленджике, Новороссийске и Сочи возможен сход оползней и селей.