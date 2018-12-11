В Instagram появились аудиосообщения

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Социальная сеть Instagram 10 декабря запустила функцию отправки голосовых сообщений

Об этом сообщили представители сервиса в официальном твиттер-аккаунте. Теперь пользователи Instagram смогут отправлять друг другу голосовые сообщения в личной переписке.

Чтобы записать аудио, нужно нажать и удерживать иконку микрофона, которая расположена на панели рядом со значком для отправки фотографии. Максимальная длительность аудиосообщения — одна минута.

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Как сообщали Юга.ру, в мае в Instagram появилась кнопка «Mute», с помощью которой можно скрывать посты и истории друзей, не отписываясь от них.

В июне в Instagram появилась функция видеозвонков. Пользователи получили возможность общаться с друзьями по видеосвязи, не отвлекаясь от других задач в приложении. В видеозвонке могут одновременно участвовать до четырех человек.

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