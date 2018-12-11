В Instagram появились аудиосообщения

Социальная сеть Instagram 10 декабря запустила функцию отправки голосовых сообщений

Об этом сообщили представители сервиса в официальном твиттер-аккаунте. Теперь пользователи Instagram смогут отправлять друг другу голосовые сообщения в личной переписке. Чтобы записать аудио, нужно нажать и удерживать иконку микрофона, которая расположена на панели рядом со значком для отправки фотографии. Максимальная длительность аудиосообщения — одна минута.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) December 10, 2018

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Как сообщали Юга.ру, в мае в Instagram появилась кнопка «Mute», с помощью которой можно скрывать посты и истории друзей, не отписываясь от них.