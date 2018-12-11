В Instagram появились аудиосообщения
Социальная сеть Instagram 10 декабря запустила функцию отправки голосовых сообщений
Об этом сообщили представители сервиса в официальном твиттер-аккаунте. Теперь пользователи Instagram смогут отправлять друг другу голосовые сообщения в личной переписке.
Чтобы записать аудио, нужно нажать и удерживать иконку микрофона, которая расположена на панели рядом со значком для отправки фотографии. Максимальная длительность аудиосообщения — одна минута.
Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO— Instagram (@instagram) December 10, 2018
Как сообщали Юга.ру, в мае в Instagram появилась кнопка «Mute», с помощью которой можно скрывать посты и истории друзей, не отписываясь от них.
В июне в Instagram появилась функция видеозвонков. Пользователи получили возможность общаться с друзьями по видеосвязи, не отвлекаясь от других задач в приложении. В видеозвонке могут одновременно участвовать до четырех человек.
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