В Instagram появилась кнопка для игнорирования постов друзей

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В соцсети Instagram появилась кнопка «Mute», с помощью которой можно скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них

«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы были на них отмечены», — говорится в сообщении в блоге социальной сети. 

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на значок «…» в профиле пользователя или на в правом верхнем углу его фотографии. Отключить режим можно таким же способом.

При этом пользователи, аккаунты которых были скрыты из ленты, не будут получать уведомления об этом.

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