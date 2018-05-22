В Instagram появилась кнопка для игнорирования постов друзей

В соцсети Instagram появилась кнопка «Mute», с помощью которой можно скрывать посты и истории конкретных пользователей, не отписываясь от них

«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы были на них отмечены», — говорится в сообщении в блоге социальной сети.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на значок «…» в профиле пользователя или на в правом верхнем углу его фотографии. Отключить режим можно таким же способом.

При этом пользователи, аккаунты которых были скрыты из ленты, не будут получать уведомления об этом.