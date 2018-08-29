Пользователи Instagram смогут верифицировать свои аккаунты с помощью документов

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В Instagram появится возможность верифицировать аккаунт с помощью документов

В ближайшее время в приложении появятся три новые функции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Instagram.

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Одно из нововведений — возможность верифицировать свою страничку в социальной сети. Чтобы заверить аккаунт, пользователю необходимо будет отправить запрос, а также загрузить свою фотографию и копию документа, подтверждающего личность. Если процедуру одобрят, то на страничке появится соответствующая галочка. 

Также пользователи Instagram смогут проверить подлинность учетных записей с большой аудиторией: появится раздел «Об этом аккаунте», в котором будет информация о дате и месте регистрации пользователя. Представители Instagram считают, что это поможет вычислять фейковые аккаунты.

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Кроме того, пользователи смогут заходить в Instagram через другие приложения. Процедура будет двуступенчатой и потребует ввести код доступа. Его можно будет получить в настройках приложения. 

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями. Оно начало работу в октябре 2010 года. Социальную сеть купила компания Facebook в 2012 году.

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