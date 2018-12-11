Житель Армавира получил 11 лет колонии строгого режима за убийство отца топором

Краснодарский край

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В Армавире суд признал виновным 47-летнего местного жителя, который убил своего пожилого отца

Следствие установило, что между 47-летним мужчиной и его 76-летним отцом сложились плохие отношения из-за того, что сын злоупотреблял спиртным.

Как сообщали Юга.ру, утром 14 июля местный житель приехал на дачу к отцу, который в это время работал по хозяйству. Между родственниками произошел конфликт, во время которого мужчина взял в сарае топор и ударил пенсионера по голове и лицу не менее семи раз. После этого он закопал тело на дачном участке и ушел.

Жена погибшего обратилась в полицию из-за его пропажи.

Правоохранители заподозрили в убийстве сына погибшего. 1 августа следователи осмотрели место происшествия, злоумышленник показал место, где закопал отца. 

В октябре против 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Он полностью признал вину. 

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили 11 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Армавир Следственный комитет смерть Суд Убийство
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