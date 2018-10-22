В Армавире мужчина топором убил пожилого отца и закопал его тело на даче

В Армавире мужчину обвиняют в убийстве 76-летнего отца

По данным следствия, утром 14 июля 47-летний местный житель приехал на дачу к своему 76-летнему отцу, который в это время работал по хозяйству. Между родственниками произошел конфликт. Тогда мужчина взял в сарае топор и не менее семи раз ударил пенсионера по голове и лицу. После этого злоумышленник закопал тело отца и ушел.

Супруга пожилого человека беспокоилась из-за пропажи мужа и обратилась в полицию. Следователи осмотрели место происшествия 1 августа. Злоумышленник указал место захоронения отца. При раскопках следствие нашло тело погибшего с гнилостными изменениями. По заключению судебно-медицинской экспертизы, пенсионер умер от открытой черепно-мозговой травмы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.