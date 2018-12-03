В Адыгее ищут мошенника, который расплатился в магазине пятитысячной купюрой «банка приколов»
Адыгея Маша Томилина
В Адыгее полиция разыскивает мошенника, который вместо банкноты расплатился бумажным сувениром с надписью «Билет банка приколов»
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О факте мошенничества сообщила 60-летняя женщина, которая работает кассиром одного из магазинов Майкопского района. Она рассказала, что неизвестный посетитель купил товар на 200 рублей и получил сдачу 4,8 тыс. рублей.
Полицейские устанавливают личность подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
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