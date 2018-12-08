Ростовчанка устроила в своей квартире наркопритон

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая изготавливала и употребляла в своей квартире наркотики

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Подозреваемую задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Ростова-на-Дону. Они установили, что женщина организовала в своем доме притон по изготовлению и использованию наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Во время обыска квартиры полицейские изъяли емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков. Правоохранители также установили, что местная жительница предоставляла помещение другим людям для употребления наркотиков.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как писали Юга.ру. в начале ноября полицейские задержали двух пациентов больницы, которые изготавливали наркотики в медучреждении. 

Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
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