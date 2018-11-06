В Ростовской области двух пациентов больницы поймали на изготовлении наркотиков

В Ростовской области полицейские выявили, что пациенты больницы изготавливали наркотики в палате

Установлено, что в одной из областных больниц пациенты в палате изготавливали и употребляли дезоморфин, смешивая его с N-метилэфедроном. При досмотре у двух мужчин 24 лет и 41 года изъяли наркотики и шприц с готовой смесью. Также в палате оперативники нашли использованные шприцы и посуду для изготовления наркотиков.

Уголовно дело возбудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ). Кроме того, были составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает 6 ноября пресс-служба МВД России.