Силовики сообщили об убийстве боевика в Дагестане

Дагестан

Распечатать

В Хасавюртовском районе Дагестана убили боевика, который был причастен к террористической деятельности

Об этом 7 декабря сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности», — цитирует сообщение центра RT.

Отмечается, что боевика убили в окрестностях села Эндирей. На месте происшествия нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По данным НКО, погибший был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана. Он входил в состав банды запрещенной террористической организации, которую ликвидировали в октябре. 

Как сообщали Юга.ру, в сентябре в Хасавюртовском районе Дагестана убили боевика, который открыл огонь по сотрудникам полиции. 

смерть Терроризм Хасавюрт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Силовики сообщили об убийстве боевика в Дагестане
В Краснодаре хотят построить новую гандбольную арену
Работы погибшего скульптора Аполлонова передали в краснодарский музей
На Кубани хотят открыть филиал военного парка «Патриот»
В Сочи возникла угроза мусорного коллапса
В центре Краснодара машина врезалась в трамвай

Лента новостей

Статьи

Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить

Культурные карточки для России в 2018 году

Статьи

Письмо Деду Морозу, утренник, костюмы

Как лучше всего подготовиться к Новому году с детьми

ЦБ начал готовить банки к отключению от систем Visa и Mastercard

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале