Силовики сообщили об убийстве боевика в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана убили боевика, который был причастен к террористической деятельности

Об этом 7 декабря сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. «В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности», — цитирует сообщение центра RT.

Отмечается, что боевика убили в окрестностях села Эндирей. На месте происшествия нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

По данным НКО, погибший был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана. Он входил в состав банды запрещенной террористической организации, которую ликвидировали в октябре.