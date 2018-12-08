Силовики сообщили об убийстве боевика в Дагестане
В Хасавюртовском районе Дагестана убили боевика, который был причастен к террористической деятельности
Об этом 7 декабря сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности», — цитирует сообщение центра RT.
Отмечается, что боевика убили в окрестностях села Эндирей. На месте происшествия нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
По данным НКО, погибший был причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана. Он входил в состав банды запрещенной террористической организации, которую ликвидировали в октябре.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре в Хасавюртовском районе Дагестана убили боевика, который открыл огонь по сотрудникам полиции.
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