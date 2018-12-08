Работы погибшего скульптора Аполлонова передали в краснодарский музей

Сыновья погибшего скульптора Александра Аполлонова передали в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына личные вещи отца и несколько работ

Из переданных экспонатов в музее создали мини-выставку. Там можно увидеть фотографии из личного архива скульптора, его диплом об окончании художественного института в Москве, графические рисунки Аполлонова и скульптуры.

Также в передаче экспонатов участвовал инициатор проекта «Аллея Российской славы» Михаил Сердюков. Для этого проекта Аполлонов в свое время изготовил 80 бюстов выдающихся деятелей России, начиная с царя Ивана Грозного и заканчивая писателем Николаем Гоголем. Несколько миниатюрных копий бюстов также отдали музею Фелицына.

В музей сыновья передали медаль Академии художеств СССР за лучшее произведение изобразительного искусства, которую Александру Аполлонову вручили за создание барельефа в краснодарском Доме книги.

На вечере памяти, который прошел в зале регалий и реликвий Кубанского казачьего войска, сын скульптора Петр Аполлонов рассказал, что отданные экспонаты — малая часть творческого наследия отца. Он напомнил, что более 260 его бронзовых скульптур, награды и библиотека редких по искусству исчезли из дома мастера, где он жил со своей гражданской женой.

«Мы не теряем надежды, что все это будет найдено. Очень хотим открыть в мастерской отца мемориальный музей», — отметил Петр.