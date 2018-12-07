Активиста партии «Другая Россия» Аверина осудили за контрабанду оружия из ДНР в Ростовскую область
В Ростовской области за покушение на контрабанду оружия осудили сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина
Александра Аверина задержали на границе Ростовской области и Донецкой народной республики весной этого года. Тогда в его вещах нашли пистолет, а 7 декабря Матвеево-Курганский районный суд признал Аверина виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226 УК РФ (Покушение на контрабанду оружия). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Прокурор Денис Ткач требовал для сопредседателя партии «Другая Россия» четыре года колонии. Тогда как подсудимый объяснял, что он возвращался из ДНР в Россию, никакого пистолета не вез, а оружие ему подбросили, пишет «Медиазона».
«Незадолго до его ареста в конце февраля этого года случайно столкнулись с ним (Авериным) в кинотеатре напротив нашей редакции, болтали, он рассказывал о том, как нацболов выдавливают из самопровозглашенных республик и прямо говорил, что вот ровно так все это и закончится. Что ему попытаются подбросить ствол на границе и за это закрыть. В итоге в апреле подбросили, сегодня закрыли», — написал в своем телеграм-канале журналист Илья Барабанов.
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Как сообщали Юга.ру, 13 апреля на границе с Украиной задержали активиста Александра Аверина, его обвиняли в хранении оружия. По версии партии, пистолет Аверину подбросили.
Партия «Другая Россия» учреждена в 2010 году. В январе 2011 года ей отказали в официальной регистрации. Председатель партии — Эдуард Лимонов.
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