Сопредседателя партии «Другая Россия» задержали с оружием в Ростовской области

Ростовская область, Вся Россия

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На границе с Украиной задержали активиста незарегистрировнной партии «Другая Россия» Александра Аверина, его обвиняют в хранении оружия

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области, в автомобильном пункте пропуска через границу Матвеев-Курган был задержан мужчина. В его личных вещах обнаружили боевой пистолет со снаряженным магазином.

Александра Аверина заподозрили в хранении пистолета, 13 апреля состоится суд по мере пресечения. По версии партии, пистолет Аверину подбросили.

Партия «Другая Россия» учреждена в 2010 году. В январе 2011 года партии отказали в официальной регистрации. Председатель партии — Эдуард Лимонов.

Оружие Украина ФСБ
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