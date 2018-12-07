На улице Красной в Краснодаре временно ограничат движение
В Краснодаре на несколько дней закроют проезд по одной из полос на улице Красной от Чапаева в сторону Карасунской
Изменения начнут действовать 7 декабря в 23:00 и продлятся до 5:00 10 декабря.
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина рассказала, что ограничения введут для проведения работ по строительству сетей газоснабжения. Она подчеркнула, что движение перекроют только на выходные, когда Красная и так становится пешеходной.
Вдоль дома № 67/1 на месте тротуара выроют котлован размером 3 на 3 метра. Еще одну такую же яму сделают на одной из полос дороги в направлении от Чапаева к Карасунской.
В выходные 15 и 16 декабря планируется завершить строительство сетей и восстановить покрытие дороги и тротуара, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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