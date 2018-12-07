На улице Красной в Краснодаре временно ограничат движение

В Краснодаре на несколько дней закроют проезд по одной из полос на улице Красной от Чапаева в сторону Карасунской

Изменения начнут действовать 7 декабря в 23:00 и продлятся до 5:00 10 декабря.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина рассказала, что ограничения введут для проведения работ по строительству сетей газоснабжения. Она подчеркнула, что движение перекроют только на выходные, когда Красная и так становится пешеходной.

Вдоль дома № 67/1 на месте тротуара выроют котлован размером 3 на 3 метра. Еще одну такую же яму сделают на одной из полос дороги в направлении от Чапаева к Карасунской.