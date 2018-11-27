Власти Краснодара хотят расширить до четырех полос участок улицы 40-летия Победы

В Краснодаре планируют отремонтировать улицу 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что деньги на эти работы выделят из городского бюджета. Он рассказал, что сейчас заключают договор с организацией, которая будет проводить проектно-изыскательские работы. Проект должен пройти госэкспертизу до 1 июля следующего года, затем его представят для участия в краевой или федеральной программе по ремонту дорог.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что проект подразумевает расширение улицы 40-летия Победы на участке от Восточно-Кругликовской до Героев-Резведчиков до четырех полос. Там сделают тротуары, освещение, остановки, а также проложат ливневую канализацию, сообщили 27 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.