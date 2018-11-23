Власти Краснодара пообещали отремонтировать более 72,7 км дорог в 2019 году

В Краснодаре в следующем году планируют отремонтировать 54 дорожных участка

Об этом сообщили 23 ноября на совещании, которое провел мэр Краснодара Евгений Первышов. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 72,7 км. Самый длинный участок составит более 4,2 км. Это улица Головатого на участках от Щорса до Передовой и от Трубилина до Янковского.

Планируется отремонтировать мост на улице Суворова, а также шесть улиц в пригороде — на хуторе Ленина, в поселках Колосистом и Индустриальном, в станицах Елизаветинской и Старокорсунской. Полный список дорог, которые планируют отремонтировать в 2019 году, можно посмотреть здесь.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов добавил, что в городе установят 10 новых светофоров и заменят 56 действующих. Работы проведут по программе «Безопасные и качественные дороги». Деньги на ремонт выделят из федерального, краевого и городского бюджетов. В этом году в Краснодаре отремонтировали 66 участков дорог. Их общая длина составила более 83 км. Всего за два года в рамках программы отремонтировали 157 км дорог, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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