В Краснодаре 1 января проведут забег
В Краснодаре в 2019 году планируют провести пять легкоатлетических забегов
Мэр Краснодара Евгений Первышов 6 декабря подписал план марафонов на следующий год. Первый забег проведут 1 января.
На 24 февраля запланирован городской ультрамарафон HardRun. Он будет посвящен Дню защитника Отечества. Участники должны будут преодолеть дистанции в 5, 25 и 50 км.
В 15-й раз проведут забег Run asics Krasnodar. Ориентировочная дата — 14 апреля.
Краснодар 19 мая во второй раз присоединится ко всероссийскому марафону «ЗаБег». Легкоатлеты попробуют себя на дистанциях в 2, 5, 10 и 21,1 км. В этом году такой забег провели одновременно в 15 городах. Ожидается, что в следующем году число городов увеличится.
В сентябре забег проведут в честь Дня города. В 2019 году он будет носить название «Город 226». Ориентировочная дата проведения — 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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