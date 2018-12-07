В Краснодаре 1 января проведут забег

Краснодарский край

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В Краснодаре в 2019 году планируют провести пять легкоатлетических забегов

Мэр Краснодара Евгений Первышов 6 декабря подписал план марафонов на следующий год. Первый забег проведут 1 января.

На 24 февраля запланирован городской ультрамарафон HardRun. Он будет посвящен Дню защитника Отечества. Участники должны будут преодолеть дистанции в 5, 25 и 50 км.

В 15-й раз проведут забег Run asics Krasnodar. Ориентировочная дата — 14 апреля.

Краснодар 19 мая во второй раз присоединится ко всероссийскому марафону «ЗаБег». Легкоатлеты попробуют себя на дистанциях в 2, 5, 10 и 21,1 км. В этом году такой забег провели одновременно в 15 городах. Ожидается, что в следующем году число городов увеличится.

В сентябре забег проведут в честь Дня города. В 2019 году он будет носить название «Город 226». Ориентировочная дата проведения — 29 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, россиянам рекомендовали ходить в бассейн и спортивный зал на новогодних каникулах.

Краснодар Легкая атлетика Марафон
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