В Краснодаре пройдет Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ»

В Краснодаре 20 мая состоится Всероссийский полумарафон «ЗАБЕГ»

Полумарафон одновременно стартует в 15 городах России в 9:00. По его итогам оргкомитет по нескольким критериям выберет «Беговую столицу России»

«У Краснодара есть все шансы стать обладателем этого титула, тем более в столице края более 10 лет сильны традиции проводить массовые забеги, число их ежегодно растет, открываются новые подразделения бегового клуба. Это отличный повод укрепить спортивный имидж города», — сказал главный организатор «ЗАБЕГА» в Краснодаре Алексей Пшеничный.

Среди критериев он назвал средний показатель числа участников, преодолевших дистанцию; соотношения участников к общему населению города; средняя скорость бега. В спортивной программе краснодарского полумарафона четыре дистанции: детская (2 км) и взрослые (5, 10 и 21 км). Старт и финиш будут находиться на Театральной площади, маршрут пройдет по улице Красной до Постовой и обратно.

Старт на дистанции 10 и 21 км будет дан ровно в 9:00; в 9:30 — на 5 км; в 12:00 — на 2 км. Участники смогут узнать точное время прохождения дистанции — он придет в смс на мобильный телефон. Хронометраж отследят с помощью голландской системы MyLaps по встроенному чипу на одежде бегуна. Все участники получат памятные медали с изображением памятника «Аврора», сообщает пресс-служба городской администрации.