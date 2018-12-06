Экс-мэра Ялты Ростенко отпустили на свободу

Следствие прекратило уголовное дело в отношении бывшего главы Ялты Андрея Ростенко

Уголовное дело прекратили по постановлению следствия в связи с отсутствием состава преступления. Его вынесли еще 16 ноября. Сейчас бывший мэр Ялты Андрей Ростенко на свободе, рассказал ТАСС его адвокат Юрий Авдеев.

Как сообщали Юга.ру, весной Андрея Ростенко задержали в Москве. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Басманный суд Москвы 23 мая арестовал Ростенко.

В июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов уволил его с поста мэра Ялты. Он занимал эту должность с 2014 года.