«Победа» больше не хочет платить за регистрацию клиентов на авиарейсы
Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков 3 декабря предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах
По словам Калмыкова, это поможет авиакомпании сэкономить и не повышать тариф при росте расходов.
По действующим правилам, авиакомпании должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Цена услуг входит в стоимость билета. «Победа» направила в Минтранс предложение убрать этот пункт из федеральных авиационных правил.
«Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — сказал Калмыков в интервью РБК.
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Он отметил, что «Победа» сразу вычтет сбор из стоимости билета, как только получит разрешение.
Напомним, в октябре «Победа» сделала платной регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. В компании объяснили, что это вынужденная мера, которую вводят из-за подорожания авиатоплива.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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