«Победа» больше не хочет платить за регистрацию клиентов на авиарейсы

Вся Россия

Распечатать

Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков 3 декабря предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах

По словам Калмыкова, это поможет авиакомпании сэкономить и не повышать тариф при росте расходов. 

По действующим правилам, авиакомпании должны обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Цена услуг входит в стоимость билета. «Победа» направила в Минтранс предложение убрать этот пункт из федеральных авиационных правил.

«Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — сказал Калмыков в интервью РБК.

Читайте также:

Он отметил, что «Победа» сразу вычтет сбор из стоимости билета, как только получит разрешение. 

Напомним, в октябре «Победа» сделала платной регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах. В компании объяснили, что это вынужденная мера, которую вводят из-за подорожания авиатоплива.  

Авиация Аэропорты Налоги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Скончался писатель Андрей Битов
В Краснодаре число задержанных из-за тумана авиарейсов сократилось до восьми
В шести районах Кубани выбрали глав поселений
В Адыгее для сельских жителей построили школу, водопровод и фельдшерско-акушерский пункт
Кубанские спасатели сняли енота со льдины в Азовском море
На Байконуре запустили первый после аварии космический корабль «Союз». Фото и видео

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале