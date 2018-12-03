«Победа» больше не хочет платить за регистрацию клиентов на авиарейсы

Глава лоукостера «Победа» Андрей Калмыков 3 декабря предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах

«Сейчас, даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — сказал Калмыков в интервью РБК.