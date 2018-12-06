Кадыров хочет убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа. Потому что бандиты все равно поедут по другим дорогам
Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 декабря обратился к федеральным властям с просьбой ликвидировать блокпосты на границах республик Северного Кавказа
«Я попросил бы всех глав субъектов, которые здесь сидят, и полпреда, и министра убрать все посты. Везде — между Чечней и Ингушетией, Дагестаном, Северной Осетией — стоят посты, не приносящие пользу для региона, для народа», — заявил Кадыров 6 декабря на встрече с журналистами.
Он аргументировал это тем, что люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты, а жителям приходится тратить время на объездной транспорт, пишет «Интерфакс».
В своем телеграм-канале Кадыров сообщил, что участники форума положительно приняли его идею.
«Кавказ и Россию в целом нужно объединять, а не возводить посты. Это предложение я озвучил на форуме СМИ СКФО. Попросил полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова и всех глав регионов решить вопрос. Все согласились! Будем решать!», — сказано в посте.
Блокпост — заградительный, укрепленный контрольно-пропускной пункт с вооруженной охраной на дорогах, въездах в населенные пункты.
Как писали Юга.ру, в 2016 году на КПП в Чечне неизвестные взорвали гранату, в результате погиб полицейский, пострадали четыре человека. В Ингушетии в 2017 году на посту ДПС себя подорвал мужчина подорвал, погиб один сотрудник полиции.
В ноябре 2018 года в Грозном возле федерального поста полиции женщина совершила самоподрыв.
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