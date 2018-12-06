Кадыров хочет убрать блокпосты на границах республик Северного Кавказа. Потому что бандиты все равно поедут по другим дорогам

Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 декабря обратился к федеральным властям с просьбой ликвидировать блокпосты на границах республик Северного Кавказа

«Я попросил бы всех глав субъектов, которые здесь сидят, и полпреда, и министра убрать все посты. Везде — между Чечней и Ингушетией, Дагестаном, Северной Осетией — стоят посты, не приносящие пользу для региона, для народа», — заявил Кадыров 6 декабря на встрече с журналистами.

Он аргументировал это тем, что люди, которые хотят совершить преступления, не проезжают через блокпосты, а жителям приходится тратить время на объездной транспорт, пишет «Интерфакс».