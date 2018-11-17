Глава чеченской полиции рассказал подробности самоподрыва женщины в Грозном

Чечня

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Врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов рассказал журналистам об обстоятельствах, при которых в Грозном неизвестная совершила самоподрыв

По словам Алаудинова, около 16:00 женщина подошла к федеральному посту полиции номер 21. Стоявшие на посту правоохранители попросили ее остановиться и предъявить документы. По словам Алаудинова, женщина не выполнила требования и устремилась к посту полиции. В этот момент правоохранители заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел. После этого женщина взорвала себя.

По словам генерала, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, поскольку удалось не подпустить женщину к сотрудникам полиции. Устанавливается личность погибшей, ищут ее возможных сообщников.

Происшествие не повлияло на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме, сообщает РИА «Новости».  

Как сообщали Юга.ру, женщина, совершившая самоподрыв, по данным полиции, находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Грозный Полиция
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