Грабители ворвались в дом жителя Кубани и связали его, чтобы украсть 300 рублей и телевизор
В Тимашевском районе против двух местных жителей возбудили уголовное дело о грабеже
В полицию обратился житель станицы Медведовской и рассказал, что к нему домой ворвались двое мужчин, связали его и потребовали отдать все имеющиеся деньги и ценности.
По словам потерпевшего, неизвестные забрали 300 рублей, DVD-плеер и плазменный телевизор, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.
По найденным на месте преступления отпечаткам пальцев и подробному описанию татуировки одного из нападавших, которое составил потерпевший, сотрудники полиции установили личности преступников. Ими оказались ранее судимые местные жители 39 и 32 лет.
Мужчин задержали в одном из кафе в Краснодаре. Против нападавших возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (Грабеж), им грозит до семи лет лишения свободы.
Задержанных заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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