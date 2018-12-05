Грабители ворвались в дом жителя Кубани и связали его, чтобы украсть 300 рублей и телевизор

Краснодарский край

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В Тимашевском районе против двух местных жителей возбудили уголовное дело о грабеже

В полицию обратился житель станицы Медведовской и рассказал, что к нему домой ворвались двое мужчин, связали его и потребовали отдать все имеющиеся деньги и ценности.

По словам потерпевшего, неизвестные забрали 300 рублей, DVD-плеер и плазменный телевизор, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей. 

По найденным на месте преступления отпечаткам пальцев и подробному описанию татуировки одного из нападавших, которое составил потерпевший, сотрудники полиции установили личности преступников. Ими оказались ранее судимые местные жители 39 и 32 лет.

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Мужчин задержали в одном из кафе в Краснодаре. Против нападавших возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (Грабеж), им грозит до семи лет лишения свободы.

Задержанных заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Грабеж Полиция Тимашевский район
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