Грабители ворвались в дом жителя Кубани и связали его, чтобы украсть 300 рублей и телевизор

В Тимашевском районе против двух местных жителей возбудили уголовное дело о грабеже

В полицию обратился житель станицы Медведовской и рассказал, что к нему домой ворвались двое мужчин, связали его и потребовали отдать все имеющиеся деньги и ценности.

По словам потерпевшего, неизвестные забрали 300 рублей, DVD-плеер и плазменный телевизор, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 30 тыс. рублей.

По найденным на месте преступления отпечаткам пальцев и подробному описанию татуировки одного из нападавших, которое составил потерпевший, сотрудники полиции установили личности преступников. Ими оказались ранее судимые местные жители 39 и 32 лет.