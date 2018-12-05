Самолет из Москвы вынужденно сел в Краснодаре из-за тумана в Ставрополе

Самолет Москва — Ставрополь 5 декабря приземлился в аэропорту Краснодара из-за сильного тумана

«Международный аэропорт Краснодар действительно в качестве запасного аэродрома принял самолет, летевший из Москвы в Ставрополь. Посадка прошла в штатном режиме», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.

Лайнер авиакомпании S7 летел из московского Домодедово. Он не смог приземлиться из-за сильного тумана в Ставрополе.

Как сообщали Юга.ру, 4 декабря самолет из Сочи вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.