Самолет из Москвы вынужденно сел в Краснодаре из-за тумана в Ставрополе
Краснодарский край, Ставропольский край Валерия Дульская
Самолет Москва — Ставрополь 5 декабря приземлился в аэропорту Краснодара из-за сильного тумана
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«Международный аэропорт Краснодар действительно в качестве запасного аэродрома принял самолет, летевший из Москвы в Ставрополь. Посадка прошла в штатном режиме», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.
Лайнер авиакомпании S7 летел из московского Домодедово. Он не смог приземлиться из-за сильного тумана в Ставрополе.
Как сообщали Юга.ру, 4 декабря самолет из Сочи вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
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