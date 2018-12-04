Пассажирский самолет из Сочи вернулся на курорт из-за неисправности
Пассажирский самолет Сочи — Краснодар 4 декабря вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности
Самолет в 20:50 подал сигнал о возвращении в аэропорт, уже в 20:55 он приземлился на курорте. Это произошло из-за того, что лайнер не смог убрать шасси после взлета.
На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров отправят в Краснодар ближайшим рейсом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
Представитель авиакомпании UTair сообщил, что запасной самолет уже подготовили, проводники находятся на борту. После заполнения всех документов экипажем, лайнер улетит в краевую столицу.
Стало известно, чьи имена дадут аэропортам Краснодара, Анапы, Сочи и других городов России
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