Пассажирский самолет из Сочи вернулся на курорт из-за неисправности

Пассажирский самолет Сочи — Краснодар 4 декабря вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет в 20:50 подал сигнал о возвращении в аэропорт, уже в 20:55 он приземлился на курорте. Это произошло из-за того, что лайнер не смог убрать шасси после взлета.

На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров отправят в Краснодар ближайшим рейсом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Представитель авиакомпании UTair сообщил, что запасной самолет уже подготовили, проводники находятся на борту. После заполнения всех документов экипажем, лайнер улетит в краевую столицу.