Из-за тумана в Краснодаре задерживают 14 авиарейсов

Краснодарский край

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В расписании аэропорта Краснодара утром 4 декабря произошли изменения из-за тумана

По данным на 8:30, на прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодара задержали 14 рейсов. Причиной задержек стал туман, который накануне держался весь день.

Два самолета из задержанных на прилет находятся на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Сочи. На вылет из Краснодара за последние сутки отменили девять рейсов.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отменных рейсов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта. Людей обеспечивают напитками, едой, при необходимости размещают в гостиницах.

Как писали Юга.ру, утром 3 декабря из-за тумана в Кранодаре на прилет и вылет задержали 11 авиарейсов. К вечеру их число снизилось до восьми. 

Напомним, в первой половине недели синоптики прогнозируют в Краснодаре облачную погоду. 

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