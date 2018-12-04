Из-за тумана в Краснодаре задерживают 14 авиарейсов

В расписании аэропорта Краснодара утром 4 декабря произошли изменения из-за тумана

По данным на 8:30, на прилет и вылет в Международном аэропорту Краснодара задержали 14 рейсов. Причиной задержек стал туман, который накануне держался весь день.

Два самолета из задержанных на прилет находятся на запасных аэродромах в Ростове-на-Дону и Сочи. На вылет из Краснодара за последние сутки отменили девять рейсов.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отменных рейсов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта. Людей обеспечивают напитками, едой, при необходимости размещают в гостиницах.