В Краснодаре число задержанных из-за тумана авиарейсов сократилось до восьми

Краснодарский край

Распечатать

В аэропорту Краснодара 3 ноября из-за тумана на прилет и вылет задержаны восемь самолетов

Такие данные представила на 18:30 пресс-служба Международного аэропорта Краснодар. Отмечается, что в течение дня восемь самолетов, направлявшиеся в Краснодар, совершили посадку на запасных аэродромах в Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Трабзоне.

Авиакомпании решили отменить четыре из них. Самолеты вернулись в аэропорты вылета. Кроме этого, в течение дня компании отменили семь авиарейсов из Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре, по данным на 14:30, на прилет и вылет были задержаны 11 авиарейсов. 

В Краснодаре в течение недели прогнозируют облачную погоду. 

Авиация Аэропорты Краснодар Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Скончался писатель Андрей Битов
В Краснодаре число задержанных из-за тумана авиарейсов сократилось до восьми
В шести районах Кубани выбрали глав поселений
В Адыгее для сельских жителей построили школу, водопровод и фельдшерско-акушерский пункт
Кубанские спасатели сняли енота со льдины в Азовском море
На Байконуре запустили первый после аварии космический корабль «Союз». Фото и видео

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале