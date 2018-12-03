В Краснодаре число задержанных из-за тумана авиарейсов сократилось до восьми
В аэропорту Краснодара 3 ноября из-за тумана на прилет и вылет задержаны восемь самолетов
Такие данные представила на 18:30 пресс-служба Международного аэропорта Краснодар. Отмечается, что в течение дня восемь самолетов, направлявшиеся в Краснодар, совершили посадку на запасных аэродромах в Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Трабзоне.
Авиакомпании решили отменить четыре из них. Самолеты вернулись в аэропорты вылета. Кроме этого, в течение дня компании отменили семь авиарейсов из Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре, по данным на 14:30, на прилет и вылет были задержаны 11 авиарейсов.
В Краснодаре в течение недели прогнозируют облачную погоду.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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