Начало недели на Кубани будет сухим и прохладным

В Краснодарском крае с 3 по 5 декабря будет прохладно и без осадков

В Краснодарском крае без осадков, местами туман и небольшой гололед. Днем водух прогреется до 5 °С. Ветер 3-8 м/с.

В краевой столице 3 декабря осадков не ожидается, ночью и в первой половине дня туман. Дневная температура воздуха 2-4 °С. Ветер 3-8 м/с.

На Черноморском побережье осадков также не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/c. Днем столбики термометров поднимутся до 6-11 °С, на юге 13-16 °С.

Во вторник и среду на Кубани созранится сухая погода, однако 5 декабря местами возможен дождь. Ночью термометры покажут 2...-3 °С, при прояснении до -5 °С. Днем ожидается 0-5 °С, местами до 7 °С, на побережье Черного моря 8-13 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

В краевом центре прогнозируют облачную погоду. Ночью будет около 0 °С, днем 4 °С. Ветер 2-3 м/с.