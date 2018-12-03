Число задержанных на Кубани авиарейсов выросло до 11

Краснодарский край

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В Международном аэропорту Краснодар 3 декабря задержали еще несколько рейсов из-за погодных условий

Как сообщали Юга.ру, утром 3 декабря из-за тумана в краснодарском аэропорту произошли изменения в расписании: были задержаны три рейса, еще один отменили. После полудня число задержанных самолетов увеличилось.

«По данным на 14:30, на прилет и вылет задержано 11 авиарейсов, 4 из них совершили посадку на запасных аэродромах в Анапе, Сочи, Ростове-на-Дону и Минеральных Водах», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта. 

Синоптики обещают, что начало недели на Кубани будет прохладным. В Краснодаре во вторник и среду сохранится облачная погода. Ночью ожидается около 0 °С, днем 4 °С. Ветер 2-3 м/с.

Авиация Анапа Аэропорты Краснодар Погода Сочи
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