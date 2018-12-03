Скончался писатель Андрей Битов
В Москве 3 декабря на 82-м году жизни умер писатель Андрей Битов
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Об этом в своем фейсбуке сообщила литературный критик Галина Юзефович.
«Только что моя мама Анна Бердичевская звонила из Бауманской больницы. Андрей Битов умер сегодня», — написала она.
Кто такой Андрей Битов
Андрей Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде. Писать начал в 1956 году. С 1960 по 1978 годы вышли в печать около десяти его книг прозы. В 1965 году Битов стал членом Союза писателей.
Битова считают одним из основателей постмодернизма в русской литературе. Среди произведений — «Пушкинский дом», «Преподаватель симметрии», «Мы проснулись в незнакомой стране», «Похороны доктора».
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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