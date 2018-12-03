В Краснодаре из-за тумана задержали три авиарейса, один отменили

Из-за погодных условий 3 декабря в расписании Международного аэропорта Краснодара произошли изменения

На прилет и вылет в краснодарском аэропорту задержано четыре авиарейса. Один из них совершил посадку на запасном аэродроме Ростова-на-Дону. Причиной задержек стал туман в Краснодаре, сообщили в пресс-службе аэропорта.



По данным онлайн-табло на 09:50, в Краснодаре задержали три рейса в Москву и отменили один рейс в Таджикистан.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 3 декабря было облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют туман в первую половину дня.