В Краснодаре из-за тумана задержали три авиарейса, один отменили
Из-за погодных условий 3 декабря в расписании Международного аэропорта Краснодара произошли изменения
На прилет и вылет в краснодарском аэропорту задержано четыре авиарейса. Один из них совершил посадку на запасном аэродроме Ростова-на-Дону. Причиной задержек стал туман в Краснодаре, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По данным онлайн-табло на 09:50, в Краснодаре задержали три рейса в Москву и отменили один рейс в Таджикистан.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре утром 3 декабря было облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют туман в первую половину дня.
Как писали Юга.ру, 30 ноября в краснодарском аэропорту из-за непогоды задержали 11 рейсов.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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