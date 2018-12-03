В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб «Лезгинка безопасности»

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии школьники и волонтеры провели танцевальный флешмоб «Лезгинка безопасности»

Участники флешмоба призвали пешеходов стать заметнее на дороге в темное время суток. Автоинспекторы ГИБДД рассказали танцующим и зрителям о пользе эффекта световозврата.

«Участники мероприятия смогли узнать, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть идущего на дороге пешехода на расстоянии 25–50 метров. Со световозвращающим аксессуаром это расстояние увеличивается до 150–200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой водитель может увидеть пешехода со световозвращающим аксессуаром, увеличивается до 350 метров», — сообщили 3 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.