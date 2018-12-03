В Кабардино-Балкарии прошел флешмоб «Лезгинка безопасности»
В Лескенском районе Кабардино-Балкарии школьники и волонтеры провели танцевальный флешмоб «Лезгинка безопасности»
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Участники флешмоба призвали пешеходов стать заметнее на дороге в темное время суток. Автоинспекторы ГИБДД рассказали танцующим и зрителям о пользе эффекта световозврата.
«Участники мероприятия смогли узнать, что при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть идущего на дороге пешехода на расстоянии 25–50 метров. Со световозвращающим аксессуаром это расстояние увеличивается до 150–200 метров. При движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой водитель может увидеть пешехода со световозвращающим аксессуаром, увеличивается до 350 метров», — сообщили 3 декабря в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.
После танцевального номера участники флешмоба раздали зрителям световозвращающие аксессуары и памятки.
Напомним, в феврале в сети появилось видео, на котором мальчик из Кабардино-Балкарии танцует лезгинку на гироскутере.
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Как сообщали Юга.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров в 2012 году заявил, что, танцуя лезгинку где попало, люди обесценивают ее смысл.
Интервью с журналистом-политэмигрантом Евгением Титовым
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