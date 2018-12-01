В Ростовской области из-за снегопада закрыли дорогу на Ставрополь

Ростовская область

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На участке трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь из-за снегопада и метели вечером 30 ноября прекратили движение транспорта

Из-за непогоды закрыт участок дороги с 106-го по 181-й км, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД продолжают патрулировать дороги в регионе. Водителей просят быть предельно и внимательными и осторожными.

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Как сообщали Юга.ру, ранее участок этой же дороги в Ставропольском крае закрыли в направлении Ростова. Также ограничение движения продолжает действовать на участках дорог в Шпаковском и Кочубеевском районах, в Изобильненском городском округе, остается закрытым движение на подъезде к Ставрополю со стороны Деминского круга, на автодороге Ставрополь — Новоалександровск — Красногвардейское (17-29 км), на автодороге Барсуковская — Тоннельный. Ограничено движение на автодороге Ставрополь — Невинномысск, на федеральной автодороге «Кавказ» между Невинномысском и Курсавкой.

Сложная ситуация на дорогах наблюдается и в нескольких районах Краснодарского края.

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