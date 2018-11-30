В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение

Ростовская область

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В ночь на 1 декабря из-за сильного ветра в Таганрогском заливе ожидается понижение уровня воды

«По данным Ростовского гидрометцентра, вечером 30 ноября, ночью и утром 1 декабря в Таганрогском заливе ожидается ветровой сгон воды, уровни понизятся до опасной отметки и ниже», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за такого явления могут возникнуть ЧС малого масштаба и происшествия, связанные с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, нарушением в работе водозаборных сооружений.

В Таганроге еще сегодня утром горожан попросили сделать запасы воды.

«В связи с резким и сильным сгоном воды в реке Дон, а также обледенением и сильным нарастанием шуги, вода в город подаётся пониженным давлением», — сообщило МУП Управление Водоканал Таганрога.

При порывах сильного ветра рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев, баннеров, опасаться обрыва проводов и падения участков кровли.

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