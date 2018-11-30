На Ставрополье из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова

Из-за негативных погодных условий на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь

Движение временно закрыто для всех видов транспорта с 17:15 30 ноября в направлении Ростова с 273 по 301 километр трассы. Это территория Шпаковского района от села Донского до Пелагиадского круга, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

«Ограничения введены в связи с крайне негативными погодными условиями: на проезжей части снежные переметы, сильный боковой ветер», — отметили в ведомстве.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок в этом направлении.

Как сообщали Юга.ру, из-за снежных заносов на дорогах 29 ноября временно закрывали дорогу под Ставрополем. А утром 30 ноября из-за обледенения закрывали четыре дороги в четырех районах края.