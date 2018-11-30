На Ставрополье из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова
Из-за негативных погодных условий на автодороге Ростов-на-Дону — Ставрополь
Движение временно закрыто для всех видов транспорта с 17:15 30 ноября в направлении Ростова с 273 по 301 километр трассы. Это территория Шпаковского района от села Донского до Пелагиадского круга, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.
«Ограничения введены в связи с крайне негативными погодными условиями: на проезжей части снежные переметы, сильный боковой ветер», — отметили в ведомстве.
Водителям рекомендовали отказаться от поездок в этом направлении.
Как сообщали Юга.ру, из-за снежных заносов на дорогах 29 ноября временно закрывали дорогу под Ставрополем. А утром 30 ноября из-за обледенения закрывали четыре дороги в четырех районах края.
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.