СКР: В перестрелке на Гагарина в Краснодаре пострадали сотрудники Росгвардии

В Следственном комитете РФ уточнили подробности перестрелки в Краснодаре

Как сообщали Юга.ру, вечером 29 ноября у дома по ул. Гагарина, 75 произошла перестрелка.

«По предварительным данным, неизвестный мужчина, находясь около продуктового магазина, открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате сотрудники правоохранительных органов получили огнестрельные ранения», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Потерпевшие силовики находятся в больнице, им оказывается медпомощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Обстоятельств произошедшего уточняются.