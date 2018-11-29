СКР: В перестрелке на Гагарина в Краснодаре пострадали сотрудники Росгвардии

Краснодарский край

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В Следственном комитете РФ уточнили подробности перестрелки в Краснодаре

Как сообщали Юга.ру, вечером 29 ноября у дома по ул. Гагарина, 75 произошла перестрелка.

«По предварительным данным, неизвестный мужчина, находясь около продуктового магазина, открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. Ответным огнем мужчина был ликвидирован. В результате сотрудники правоохранительных органов получили огнестрельные ранения», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Потерпевшие силовики находятся в больнице, им оказывается медпомощь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Обстоятельств произошедшего уточняются.

Краснодар Росгвардия Убийство
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