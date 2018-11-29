Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит
Краснодарский край Елена Лободина
Очевидцы сообщили, что на ул. Гагарина в Краснодаре произошла перестрелка
Продолжение темы: Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре
Как рассказал свидетель происшествия паблику «Туподар Краснодар», в полицейского выстрелили, он был ранен. Нападавший был убит.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии пока не поступала.
Источник портала Юга.ру сообщил, что у указанного дома стоят полицейские и скорая, место преступления оцеплено.
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