Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит

Краснодарский край

Распечатать

Очевидцы сообщили, что на ул. Гагарина в Краснодаре произошла перестрелка

Продолжение темы: Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре

Как рассказал свидетель происшествия паблику «Туподар Краснодар», в полицейского выстрелили, он был ранен. Нападавший был убит.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии пока не поступала.

Источник портала Юга.ру сообщил, что у указанного дома стоят полицейские и скорая, место преступления оцеплено.

Краснодар Полиция Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СКР: В перестрелке на Гагарина в Краснодаре пострадали сотрудники Росгвардии
Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале
Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре
Мэрия Майкопа вынесла предупреждение подрядчику из-за плохой расчистки дорог от снега
Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит
В Ставропольском крае женщина убила знакомого после предложения заняться сексом

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале