Очевидцы: В Краснодаре неизвестный стрелял в полицейского и был убит

Очевидцы сообщили, что на ул. Гагарина в Краснодаре произошла перестрелка

Продолжение темы: Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре

Как рассказал свидетель происшествия паблику «Туподар Краснодар», в полицейского выстрелили, он был ранен. Нападавший был убит.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информация о происшествии пока не поступала.

Источник портала Юга.ру сообщил, что у указанного дома стоят полицейские и скорая, место преступления оцеплено.