В Крыму восстановили электроснабжение в пяти селах

Крым

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В населенные пункты Симферопольского и Кировского района Крыма вернули электроснабжение, прерванное утром 29 ноября

По данным на 16:00, энергетики вернули свет жителям сел Льговского, Добролюбовка, Долинного, Большие Пруды в Кировском районе и Родникового в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

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