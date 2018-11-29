В Крыму восстановили электроснабжение в пяти селах
Крым Наталья Евсикова
В населенные пункты Симферопольского и Кировского района Крыма вернули электроснабжение, прерванное утром 29 ноября
По данным на 16:00, энергетики вернули свет жителям сел Льговского, Добролюбовка, Долинного, Большие Пруды в Кировском районе и Родникового в Симферопольском районе, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».
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