На Кубани должникам начали включать пени в квитанциях за капремонт

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае с ноября в квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт начали включать пени за несвоевременную оплату

Пени в платежных документах за ноябрь начислены, исходя из суммы задолженности по данным на 20 ноября 2018 года. Размер неустойки равен 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки платежа. Таким образом, чем выше задолженность, тем больше сумма пени, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В фонде рекомендуют собственникам полностью оплачивать взносы на капремонт каждый месяц до 10 числа.

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Уточняется, что оплаченные должниками пени увеличивают размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома. Это позволит быстрее провести его ремонт.

Жилье Капремонт
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