На Кубани должникам начали включать пени в квитанциях за капремонт

В Краснодарском крае с ноября в квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт начали включать пени за несвоевременную оплату

Пени в платежных документах за ноябрь начислены, исходя из суммы задолженности по данным на 20 ноября 2018 года. Размер неустойки равен 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки платежа. Таким образом, чем выше задолженность, тем больше сумма пени, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В фонде рекомендуют собственникам полностью оплачивать взносы на капремонт каждый месяц до 10 числа.