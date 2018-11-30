На Кубани должникам начали включать пени в квитанциях за капремонт
В Краснодарском крае с ноября в квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт начали включать пени за несвоевременную оплату
Пени в платежных документах за ноябрь начислены, исходя из суммы задолженности по данным на 20 ноября 2018 года. Размер неустойки равен 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки платежа. Таким образом, чем выше задолженность, тем больше сумма пени, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В фонде рекомендуют собственникам полностью оплачивать взносы на капремонт каждый месяц до 10 числа.
Уточняется, что оплаченные должниками пени увеличивают размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома. Это позволит быстрее провести его ремонт.
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