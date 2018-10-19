Кубанцам напомнили, что льготники могут компенсировать взносы на капремонт

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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В краевом фонде капитального ремонта напомнили о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан

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По законодательству отдельным категориям жителей предусмотрены компенсации при оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. К таким категориям относятся:

  • ветераны труда;
  • ветераны боевых действий и военной службы;
  • жертвы политических репрессий;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • вдовы умерших (погибших) ветеранов Великой Отечественной войны;
  • граждане, пострадавшие от радиационного воздействия;
  • инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
  • одиноко проживающие неработающие граждане в возрасте от 70 до 80 лет; 
  • неработающие жители в возрасте от 70 до 80 лет, живущие в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров; 
  • одиноко проживающие неработающие граждане от 80 лет; 
  • неработающие граждане от 80 лет, проживающим в составе семьи, которая состоит только из неработающих пенсионеров.

Размер компенсации специалисты определяют индивидуально при постановке на учет в органах социальной защиты населения. При этом у жителей не должно быть задолженности по оплате взносов, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов».

Собственник квартиры должен платить всю сумму, указанную в извещении на капремонт, и сохранять подтверждающий документ. 
Отмечается, что выплата компенсаций не относится к полномочиям фонда капремонта. В связи с этим за подробной информацией по вопросам предоставления компенсаций необходимо обращаться в органы соцзащиты населения.

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Краевым фондом капитального ремонта утвержден порядок предоставления должникам рассрочки по погашению задолженности по оплате взноса на капремонт. Рассрочку предоставляют на срок, не превышающий полгода. Оформив рассрочку, собственник квартиры может обратиться в органы социальной защиты для получения компенсаций. Чтобы заключить соглашение о рассрочке, необходимо обратиться в отдел фонда капитального ремонта, курирующего муниципалитет.

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