Кубанцам напомнили, что льготники могут компенсировать взносы на капремонт
В краевом фонде капитального ремонта напомнили о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан
По законодательству отдельным категориям жителей предусмотрены компенсации при оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. К таким категориям относятся:
- ветераны труда;
- ветераны боевых действий и военной службы;
- жертвы политических репрессий;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- вдовы умерших (погибших) ветеранов Великой Отечественной войны;
- граждане, пострадавшие от радиационного воздействия;
- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;
- одиноко проживающие неработающие граждане в возрасте от 70 до 80 лет;
- неработающие жители в возрасте от 70 до 80 лет, живущие в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров;
- одиноко проживающие неработающие граждане от 80 лет;
- неработающие граждане от 80 лет, проживающим в составе семьи, которая состоит только из неработающих пенсионеров.
Размер компенсации специалисты определяют индивидуально при постановке на учет в органах социальной защиты населения. При этом у жителей не должно быть задолженности по оплате взносов, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов».
Собственник квартиры должен платить всю сумму, указанную в извещении на капремонт, и сохранять подтверждающий документ.
Отмечается, что выплата компенсаций не относится к полномочиям фонда капремонта. В связи с этим за подробной информацией по вопросам предоставления компенсаций необходимо обращаться в органы соцзащиты населения.
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Краевым фондом капитального ремонта утвержден порядок предоставления должникам рассрочки по погашению задолженности по оплате взноса на капремонт. Рассрочку предоставляют на срок, не превышающий полгода. Оформив рассрочку, собственник квартиры может обратиться в органы социальной защиты для получения компенсаций. Чтобы заключить соглашение о рассрочке, необходимо обратиться в отдел фонда капитального ремонта, курирующего муниципалитет.
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