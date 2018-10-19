Кубанцам напомнили, что льготники могут компенсировать взносы на капремонт

В краевом фонде капитального ремонта напомнили о мерах социальной поддержки льготных категорий граждан

По законодательству отдельным категориям жителей предусмотрены компенсации при оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. К таким категориям относятся:

Размер компенсации специалисты определяют индивидуально при постановке на учет в органах социальной защиты населения. При этом у жителей не должно быть задолженности по оплате взносов, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов».

Собственник квартиры должен платить всю сумму, указанную в извещении на капремонт, и сохранять подтверждающий документ.

Отмечается, что выплата компенсаций не относится к полномочиям фонда капремонта. В связи с этим за подробной информацией по вопросам предоставления компенсаций необходимо обращаться в органы соцзащиты населения.