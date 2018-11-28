Кондратьев пригрозил лишить господдержки фермеров, нанимающих нелегальных мигрантов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что фермеров могут лишить государственной поддержки, если они будут нанимать на работу нелегальных мигрантов
Читайте также:
Глава края заявил, что в регионе проводят проверки по выявлению мигрантов, работающих незаконно. Из них значительная часть задействована в сфере сельского хозяйства.
«Мы оказываем максимальную господдержку фермерам. Но если представители АПК нанимают на работу нелегальных мигрантов, то они должны автоматически лишаться господдержки и других преференций. И не могут больше на них рассчитывать», — сказал Кондратьев.
Сейчас за трудоустройство нелегальных мигрантов работодатели должны платить штраф. Для юридических лиц его размер составляет от 250 до 800 тыс. рублей за каждого привлекаемого иностранного гражданина, для должностных лиц — до 80 тыс. рублей, сообщила 27 ноября пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Динском районе в сентябре на родину отправили более 20 нелегальных рабочих. В апреле в этом же районе в тепличном комплексе выявили 56 нелегальных мигрантов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.