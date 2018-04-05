В Динском районе в тепличном комплексе выявили 56 нелегальных мигрантов

В Динском районе в тепличном комплексе обнаружили 56 мигрантов, которые незаконно работали

Приезжие из стран ближнего зарубежья не смогли предоставить правоохранителям требуемые российским законодательством патенты на работу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех правонарушителей задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них составили 91 административный протокол и десять материалов.

Динской районный суд в отношении мигрантов приняли решение о наложении штрафа и выдворении из РФ. В отношении работодателя проводят административное расследование.