В поселке Южном выявили 11 нелегально работающих мигрантов

В Динском районе Краснодарского края пресекли незаконную трудовую деятельность 11 мигрантов из Азербайджана

«При проведении очередного рейда на территории Южно-Кубанского сельского поселения сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю выявлено 11 граждан Азербайджана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

На мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа), их оштрафовали на сумму 22 тыс. рублей. В отношении работодателя проводится проверка.

В пресс-службе добавили, что рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются. В них участвуют сотрудники полиции, администрации района, казачество.