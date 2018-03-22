В поселке Южном выявили 11 нелегально работающих мигрантов
В Динском районе Краснодарского края пресекли незаконную трудовую деятельность 11 мигрантов из Азербайджана
«При проведении очередного рейда на территории Южно-Кубанского сельского поселения сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю выявлено 11 граждан Азербайджана, которые осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов», — сообщили в пресс-службе районной администрации.
На мигрантов составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (Незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа), их оштрафовали на сумму 22 тыс. рублей. В отношении работодателя проводится проверка.
В пресс-службе добавили, что рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются. В них участвуют сотрудники полиции, администрации района, казачество.
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