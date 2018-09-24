В Динском районе на родину отправили более 20 нелегальных рабочих

Краснодарский край

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В Динском районе за нелегальную трудовую деятельность осудили иностранцев

Сотрудники управления по вопросам миграции проверили овощной склад. Выяснилось, что там нелегально работали 22 приезжих из стран ближнего зарубежья. Рабочие не смогли предоставить правоохранителям патенты на работу. Их задержали и доставили в отдел полиции.

Против иностранных граждан составили 22 административных протокола по ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и 26 протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Суд обязал иностранцев выплатить штраф и выдворил их за пределы России с помещением в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Динской район Мигранты Полиция
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