У главного тренера ФК «Краснодар» Мусаева родился сын
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев стал отцом
Коллектив клуба поздравил наставника и его супругу с рождением первенца, пожелал им счастья и благополучия.
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Когда матча нет, а победа - есть! �� Сегодня у Мурада Мусаева родился сын! �� От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу – расти здоровым и радовать родителей! #ФККраснодар #СДнемРождения #BullsFamily
Напомним, 35-летний Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 года, сменив на посту наставника клуба Игоря Шалимова. Номинально он занимает пост старшего тренера из-за отсутствия тренерской лицензии категории про, но фактически является главным тренером «быков».
На сегодняшний день наставник «Краснодара» — самый молодой главный тренер во всей премьер-лиге.
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