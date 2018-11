У главного тренера ФК «Краснодар» Мусаева родился сын

View this post on Instagram

Когда матча нет, а победа - есть! Сегодня у Мурада Мусаева родился сын! От имени всего коллектива ФК «Краснодар» поздравляем Мурада Олеговича и его супругу с первенцем, желаем их семье счастья и благополучия, а малышу – расти здоровым и радовать родителей! #ФККраснодар #СДнемРождения #BullsFamily