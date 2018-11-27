У главного тренера ФК «Краснодар» Мусаева родился сын

Краснодарский край

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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев стал отцом

Коллектив клуба поздравил наставника и его супругу с рождением первенца, пожелал им счастья и благополучия.

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Напомним, 35-летний Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 года, сменив на посту наставника клуба Игоря Шалимова. Номинально он занимает пост старшего тренера из-за отсутствия тренерской лицензии категории про, но фактически является главным тренером «быков».

На сегодняшний день наставник «Краснодара» — самый молодой главный тренер во всей премьер-лиге.

Мурад Мусаев ФК «Краснодар»
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