У главного тренера ФК «Краснодар» Мусаева родился сын

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев стал отцом

Коллектив клуба поздравил наставника и его супругу с рождением первенца, пожелал им счастья и благополучия.

Напомним, 35-летний Мусаев возглавил «Краснодар» весной 2018 года, сменив на посту наставника клуба Игоря Шалимова. Номинально он занимает пост старшего тренера из-за отсутствия тренерской лицензии категории про, но фактически является главным тренером «быков».

На сегодняшний день наставник «Краснодара» — самый молодой главный тренер во всей премьер-лиге.