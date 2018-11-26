В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за дождя со снегом и порывистого ветра

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону с 27 по 30 ноября прогнозируют резкое ухудшение погодных условий

По информации Ростовского гидрометеоцентра, в областном центре ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Видимость при метели упадет до 500 метров, на дорогах снежные заносы и гололедица. Ветер может усилиться до 28 м/с.

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Как писали Юга.ру, в донской столице с 27 по 30 ноября синоптики прогнозируют осадки и минусовую температуру.

Погода Ростов-на-Дону
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