Facebook и Instagram начали блокировать аккаунты, порочащие честь и достоинство

Социальные сети Facebook и Instagram начали закрывать аккаунты для пользователей из России по решению суда

Социальные сети закрыли для россиян доступ к профилю владельца «БТА-банка» Кенеса Ракишева. По мнению Тушинского районного суда Москвы, публикации порочат честь, достоинство и деловую репутацию Ракишева. «Коммерсант» пишет, что это первый заметный случай блокировки аккаунтов в соцсетях по закону, вступившему в силу в апреле 2018-го.

В октябре суд частично удовлетворил иск Ракишева к 40 интернет-площадкам, включая Facebook, Instagram, LiveInternet и «Компромат.ру». Ракишев требовал удалить информацию на этих платформах, запретить ее распространение на территории РФ и признать незаконной деятельность сайтов.

По словам бизнесмена, ресурсы, которые он просил заблокировать, обвиняли его в отношениях с несовершеннолетними, доведении до самоубийства и укрывательстве преступлений. Суд удовлетворил первое требование Ракишева.