Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

Вся Россия

Распечатать

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан или юрлиц

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что если ресурс, распространивший в интернете не соответствующие действительности сведения добровольно не удалит их, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к нему. К таким материалам будут отнесены сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав должен направитьт такое постановление в Роскомнадзор, который блокирует ресурс.

Госдума приняла закон в третьем чтении 12 апреля. Авторы законопроекта заявляли, что его разработка «обусловлена необходимостью устранения имеющегося пробела в законодательстве». Закон призван «реально защитить граждан, предпринимателей, юридических лиц и вообще всех пострадавших от распространения в интернете клеветнической, ложной, порочащей и не соответствующей действительности информации». 

Владимир Путин Законодательство Интернет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале