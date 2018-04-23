Путин подписал закон о блокировке сайтов с порочащей информацией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан или юрлиц

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что если ресурс, распространивший в интернете не соответствующие действительности сведения добровольно не удалит их, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к нему. К таким материалам будут отнесены сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления об ограничении доступа к сайту пристав должен направитьт такое постановление в Роскомнадзор, который блокирует ресурс.

Госдума приняла закон в третьем чтении 12 апреля. Авторы законопроекта заявляли, что его разработка «обусловлена необходимостью устранения имеющегося пробела в законодательстве». Закон призван «реально защитить граждан, предпринимателей, юридических лиц и вообще всех пострадавших от распространения в интернете клеветнической, ложной, порочащей и не соответствующей действительности информации».